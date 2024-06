(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: há agora um quadro de vantagem material para relacionamento pessoal e para a sua rotina com a família. Interesses: as atitudes mais prudentes farão acertados os planos e decisões nas finanças. Habilidade e desempenho o compensarão no trabalho. Vida íntima: emoções mais contidas.

Junho 2024