(21 de maio a 20 de junho) - A semana: dias que mostram quadro positivo do qual virá influência que o fará participante e beneficiário de situações novas com amigos e parentes. Interesses: fase de concretização de novos projetos e lucro em dias de afirmação de planos no trabalho. Vida íntima: satisfação na lida íntima.

Tags:

Domingo | Junho 2024