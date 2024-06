(21 de maio a 20 de junho) - A semana: nestes dias uma aura positiva trará mudanças com novas amizades. Isso irá entusiasmá-lo pelo grau de esperança com novos fatos. Interesses: dias de vantagem na vida material e a possibilidade de ganhos inesperados com seu trabalho. Vida íntima: seja mais compreensivo e tolerante.

Domingo | Junho 2024