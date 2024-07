(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: a influência de pessoas mais experientes o fará agir com acerto diante de problemas que o inquietam e preocupam. Interesses: o seu dia revela boa posição para as finanças com acertado andamento de sua rotina de trabalho e nos negócios. Vida íntima: seja cuidadoso na lida íntima.