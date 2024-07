(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: bom aspecto em seu signo ampliará sua determinação para alcançar objetivos que traça para sua rotina. Comportamento seguro. Interesses: procure agir com cuidado em seus gastos e no relacionamento com o dinheiro alheio. Vida íntima: momento de preservar a harmonia. Sensibilidade.

Tags:

sábado