(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: em meio a indicações benéficas que trará a Lua no correr do dia, cálculos e números serão objeto de êxito e acerto nas atividades pessoais. Interesses: quadro benéfico com o trabalho com reflexos muito favoráveis para os seus ganhos e renda. Vida íntima: emotividade e dedicação.