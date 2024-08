(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: o bom aspecto do momento o aconselha a buscar o diálogo para a solução de pequenos problemas pessoais. Interesses: quadro de importante significado em relação a negócios e o trato com dívidas. Por isso, tenha cuidado com os seus novos compromissos. Vida íntima: alegria explícita.