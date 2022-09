(22 de julho a 22 de agosto) - Seu momento astral: a influência da Lua irá determinar um quadro de emotividade e maior otimismo ao longo do dia. Intuição e premonições acertadas. Interesses materiais: regência equilibrada por novidades no trabalho e com as suas finanças. Vida íntima: fortes e boas emoções. Sensibilidade.