(22 de julho a 22 de agosto) - Seu momento astral: com ânimo mais otimista é criada aura de vantagem crescente nos seus assuntos pessoais. Interesses materiais: dia que terá uma posição mais equilibrada para as finanças. Valorização por bom desempenho e habilidade com o trabalho. Vida íntima: encontro de muita alegria.