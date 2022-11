(22 de julho a 22 de agosto) - Seu momento astral: a posição da Lua em signo do Fogo mostra aspecto que lhe trará quadro favorável no apego, lembranças e trato com fatos passados. Interesses materiais: memória apurada o destacará nos desafios da rotina desde que use o senso de oportunidade. Vida íntima: emoções expostas.