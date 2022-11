(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: em dias mais tranquilos você estará dependente de seu ânimo e vontade para mudar as coisas ao seu redor. Interesses materiais: a semana lhe revelará quadro positivo, com valorização para sua capacidade criativa no trabalho. Vida íntima: não se acanhe ao expor opiniões e desejos.