(22 de julho a 22 de agosto) - Seu momento astral: com a forte influência da Lua você poderá mudar favoravelmente fatos e decisões nos assuntos pessoais. Decisões acertadas e firmeza. Interesses materiais: quadro de mudanças que gerarão influências positivas sobre as suas finanças. Vida íntima: harmonia no trato íntimo.