(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: bom trânsito mostra acuidade intelectual com acerto no início de novos empreendimentos. Interesses materiais: dias positivos para os seus ganhos pela profissão e emprego, estudo, conhecimento e relações com a Justiça. Vida íntima: caráter sonhador. Mas, procure ser mais realista.