(22 de julho a 22 de agosto) - Destaque: o Sol começa a reger período que destaca em seu signo os campos da 5ª casa zodiacal com enfoque suas atitudes emocionais, afetos e romances, seus empreendimentos e canais criativos. Hoje: com boa influência você poderá enfrentar desafios no trabalho ou negócios. Procure o diálogo.