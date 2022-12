(22 de julho a 22 de agosto) - Seu momento astral: você hoje se verá atento aos fatos ocorridos com amigos em dia de enfrentar com realismo os problemas pessoais. Interesses materiais: lida financeira acertada. Vida íntima: você deve agora moderar as reações e emoções deixando de lado a excessiva preocupação com íntimos.