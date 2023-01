(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: maior sensibilidade irá marcar suas atitudes alterando sua forma de lidar com desafios do cotidiano. Interesses: boa posição na sua lida com encargos e novas obrigações de trabalho. Nas finanças, evite gasto não programado e impulso por compras. Vida íntima: lembrança e saudade.

Tags:

Janeiro 2023