(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: em dia mais complicado, com entraves nas suas relações e amizades, a sua sensibilidade aflorará de forma intensa, o que afetará seu humor e ânimo. Interesses: vantagem profissional por novas opções com o trabalho. Vida íntima: procure se motivar com otimismo na lida com íntimos.

Tags:

Janeiro 2023