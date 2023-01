(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: aspecto de mediana intensidade ampliará a sua preocupação com fatos imprevistos ligados a pessoa bem próxima. Interesses: pequenas mudanças em seus atos na rotina podem alterar o quadro do dia fazendo lida financeira mais positiva. Vida íntima: contentamento com apoio de íntimos.

