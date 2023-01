(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: você contará hoje com aura benéfica para que se dê com entusiasmo à condução de assuntos ligados a bens e valores de família. Interesses: com bom aspecto material os seus novos planos para o trabalho estarão favorecidos. Ganhos financeiros. Vida íntima: inquietação injustificada.

Tags:

Janeiro 2023