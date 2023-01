(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: quadro de acertadas decisões sobre seus assuntos de família que hoje estarão sob a influência de notícias de local distante. Interesses: bom momento para dar início a plano financeiro em dia no qual você deve agir com maior habilidade no trabalho. Vida íntima: decepção e dúvidas.

