(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: um aspecto significativo o aconselha a ser firme para enfrentar oposição ou entrave nas relações e lida com o público. Interesses: finanças beneficiadas e acerto pela sua ligação com grupo de pessoas. No trabalho procure agir de forma cuidadosa. Vida íntima: emotividade exposta.

Janeiro 2023