(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: sábado em que pessoa próxima poderá ajudá-lo a melhorar seus ânimo e humor, com boa relação com amigos e solução de pedido ou ajuda. Na lida em público seus gestos se mostrarão muito importantes. Interesses: segurança com suas finanças. Vida íntima: fortes e duradouras emoções.

