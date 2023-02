(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: quadro mais benéfico em seu cotidiano onde também haverá boa lida com estranhos e o público. Interesses: consolidam-se ações equilibradas em torno de seus ganhos e bens. Dia de novas oportunidades no trabalho. Vida íntima: satisfação com a realização de antigos planos. Novidades.