(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: ao se defrontar com desafios ou problemas de seu cotidiano, procure agir com mais determinação. Favores de amigos. Interesses: dia benéfico nas finanças com aspectos que geram dinamismo com novas obrigações de trabalho. Mudança importante. Vida íntima: harmonia no trato íntimo.