(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: o quadro que prevalece neste momento trará inquietação com problemas pessoais que exigem atenção. Interesses: indicação de vantagem em relação as suas finanças e boa notícia no trato com suas economias. Mudanças nos rumos do seu trabalho. Vida íntima: procure ser mais otimista.