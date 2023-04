(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: dias de indicação benéfica que irá influenciar bastante o seu modo de agir com desafios pelas mudanças nas relações sociais e contatos com o público. Interesses: equilíbrio na lida com o seu dinheiro. Novas motivações no trabalho. Vida íntima: relações que mudarão os seus planos.