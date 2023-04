(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: você hoje estará sujeito a influência de um quadro tenso em boa parte do dia. Mas, são compensadoras as atividades de grupo e sociedades. Interesses: vantagem com novas tarefas do trabalho e lucro com emprego de dinheiro. Vida íntima: surpresas que irão movimentar a lida íntima.