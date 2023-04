(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: com boa posição da Lua transitando plena por seu signo, fatos novos se darão com a sua disposição para mudar a rotina e do vigor que a ela imprimir. Interesses: regência que aponta boas indicações para seu trabalho e na condução das finanças. Vida íntima: muitas e boas emoções.