(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: a Lua chega ao seu signo indicando de forma crescente momento de auto- valorização e prestígio pessoal. Interesses: bom trato com as pessoas que podem decidir negócio ou pendência de trabalho. Vida íntima: pessoa bem íntima lhe dará boa e oportuna ajuda. Satisfação com novidades.