(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: uma aura de vantagem pessoal lhe permitirá agir de forma mais confiante e segura na lida com as questões domésticas. Interesses: a semana se inicia com influência bastante positiva sobre decisões e planos que tratem de bens, valores, patrimônio e emprego. Vida íntima: novidades.