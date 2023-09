(22 de julho a 22 de agosto) - Seu dia: a Lua em signo do Fogo mostra aura favorável em razão de posições de otimismo e confiança na lida com assuntos domésticos. Interesses: condução acertada de compromissos ou dívidas em momento de bons e compensadores acontecimentos no trabalho. Vida íntima: novidades e boas notícias.