(22 de julho a 22 de agosto) - Seu dia: com uma aura benéfica você terá quadro de muita significação e importância doméstica a dominar suas iniciativas. Interesses: risco de se mostrar tenso e inseguro em situações inesperadas com o trabalho. Decisões e mudança nas finanças. Vida íntima: evite as polêmicas e discussões.