(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: as indicações para estes dias apontam uma aura de tranquilidade para enfrentar os desafios de seu cotidiano. Interesses: você agora poderá superar influência instável com as finanças por maior determinação nos desafios com o seu trabalho. Vida íntima: valorize e busque o diálogo.

Tags:

sábado