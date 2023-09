(22 de julho a 22 de agosto) - Seu dia: os trânsitos em seu signo mostram comportamento e relações favorecidos apesar de suas preocupações com demandas e pedidos em família. Interesses: aja com firmeza nos compromissos e não se descuide das pequenas exigências no trabalho. Vida íntima: surpresa em dia de boa convivência.