(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: a Lua deixa em seu signo aspectos de muita vantagem pessoal com elementos que governam suas ações e comportamento. Interesses: vantagem com dinheiro do trabalho em fase de gestão segura para o que se relaciona às suas finanças. Vida íntima: dê-se mais ao diálogo e à conciliação.