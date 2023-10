(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: quadro de mudança de decisões que, tomadas com cautela, poderão alterar as influencias que dominam as suas atitudes e planos. Interesses: seu dia se mostra positivo com acerto e segurança nas finanças em fase de benefícios com o trabalho. Vida íntima: preocupação com os íntimos.