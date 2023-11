(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: boa posição astral mostra hoje influência de fato inesperado com resultado que recomendará cautela no trato de favores e demandas. Interesses: quadro de mudança na sua forma de lidar com dinheiro. Há bons elementos voltados para o trabalho. Vida íntima: encontro de muita alegria.