(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: aspectos mais intensos trarão boa influência com a concretização de planos para a sua família. Mas, tudo estará dependente de seu ânimo e a forma de agir no cotidiano. Interesses: vantagens financeiras e acerto nas novas tarefas do trabalho. Vida íntima: tolerância posta à prova.