(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: você terá bom momento com surpresas no trato com assuntos do passado, guardados e valores. Forte intuição. Interesses: agora, você deverá ordenar ações e não assumir compromissos que por alto valor não possa cumprir. Vida íntima: boa influência para aplicar seus planos íntimos.