(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: fatos novos trarão motivação para o trato de assunto complicado envolvendo pessoa próxima. Interesses: conselhos oportunos e mudança de seus planos trarão satisfação no campo material. Bom momento com as finanças. Vida íntima: dia que aponta convivência mais valorizada e alegre.

sábado