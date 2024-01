(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: em momento que o verá introspectivo e inquieto boa aura trará a solução para importante problema que o tem preocupado. Interesses: você termina a semana prática de forma equilibrada com as finanças. Vida íntima: no campo íntimo, evite atitude de auto-piedade e procure o diálogo.