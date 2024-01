(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: a Lua em seu signo lhe facilitará a mudança da rotina e nela você se adaptará com vantagem e de forma mais compensadora. Interesses: com as finanças bem postas, o campo profissional poderá trazer alteração de plano ligado às suas atividades. Vida íntima: emotividade bem ampliada.