(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: aspecto que hoje mostra a necessidade de calma e ponderação em seus atos e decisões em família. Interesses: estabilidade com as finanças. No campo profissional você vive uma fase benéfica em razão de acerto com as obrigações rotineiras. Vida íntima: partilha com boa convivência.