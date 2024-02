(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: os aspectos do dia mostram debilidade especialmente no que trate de relacionamento com a família. Aja com cuidado. Interesses: amigos o farão se sentir mais reconhecido e com marcante autoridade. Acerto nos compromissos ou dívidas. Vida íntima: novidade que prenderá sua atenção.