(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: com a Lua parcialmente em seu signo você terá novos rumos e caminhos com assuntos pessoais, todos com boa condição para alterar a rotina. Interesses: dia de movimentação e benefícios por atos alheios. No trabalho mostre ações mais firmes. Vida íntima: momento de muitas emoções.