(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: você contará hoje com boa influência para levar avante suas decisões e iniciativas. Interesses: no correr do dia, forte aspecto trará vantagem nos pequenos atos do cotidiano. Mas, procure ordenar ações e não assuma compromisso que não possa cumprir. Vida íntima: seja cuidadoso.