(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: dias em que bons elementos irão marcar de forma acentuada o exercício do poder e o intelecto nas suas diferentes formas de expressão. Interesses: semana que lhe será positiva pela versatilidade com as obrigações de trabalho e finanças. Vida íntima: seja mais confiante e otimista.

Tags:

Domingo