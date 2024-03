(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: aspecto de media intensidade irá fazê-lo um pouco mais comprometido com suas iniciativas. Interesses: quadro marcado por posicionamento que o influencia para agir com cuidado e moderação ao dispor de seus recursos e guardados. Vida íntima: risco de dúvida ou problema com íntimo.

Tags:

março 2024 | sábado