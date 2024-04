(21 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: há hoje um quadro bem favorável em razão de suas atitudes e graças ao relacionamento com as pessoas mais amigas e próximas. Interesses: controle a ansiedade e a inquietação que lhe provocam dúvida sobre o seu dinheiro e com negócios futuros. Vida íntima: sentimentos valorizados.