(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: com sua busca de aceitação pessoal, não exagere suas reações e procure conciliar opiniões e posições. Interesses: quadro estável com seu dinheiro. Vida íntima: hoje serão mais favoráveis as influências sobre o seu comportamento e para bom relacionamento com pessoas mais íntimas.

Tags:

sábado